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21:09, 28 ноября 2022Мир

ООН назвала число погибших мирных жителей на Украине с 24 февраля

ООН сообщила о 6,5 тысячи жертв среди мирного населения на Украине с 24 февраля

Фото: Roman Petushkov / Reuters

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на своем сайте назвало количество мирных жителей, погибших на Украине с начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) 24 февраля. По данным организации, число жертв среди гражданского населения превышает 6,5 тысячи человек, а раненых — более 10 тысяч.

«С 24 февраля 2022 года по 27 ноября 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 17 023 жертвы среди гражданского населения в стране: 6 655 убитых и 10 368 раненых», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди погибших числятся 2245 мужчин, 1604 женщины, 209 мальчиков и 173 девочки. Помимо этого остается неизвестен пол 5750 убитых взрослых и 37 детей. Отмечается, что наибольшее количество жертв умерло в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии, а также применение реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал дальнобойные ракеты способом решить проблемы с энергетикой страны.

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Марина Совина
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