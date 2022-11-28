Момент наезда на женщину с двумя детьми в Москве попал на видео

В сети появилось видео момента наезда на женщину с двумя детьми на северо-западе Москвы

В сети появилось видео наезда автомобиля в Москве на мать с двумя детьми. Его публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как автомобиль выезжает на тротуар и сбивает троих человек. После наезда на пешеходов машина переворачивается. Видеозапись заканчивается тем, что два мимо проезжающих транспортных средства останавливаются на дороге, чтобы помочь пострадавшим.

По данным «112», за рулем Kia была 37-летняя Наталья Украинская. Она утверждает, что потеряла сознание за рулем. После аварии россиянка находилась в шоковом состоянии. Водительский стаж женщины — с 2009 года.

Об аварии в столице стало известно вечером в воскресенье, 27 ноября. На улице Свободы в Тушино женщина за рулем Kia выехала на тротуар и сбила мать с двумя детьми. В итоге женщина скончалась на месте, еще двоих детей госпитализировали. Впоследствии один из несовершеннолетних скончался. В столичном Дептрансе сообщили, что россиянка за рулем авто не справилась с управлением, из-за чего выехала на тротуар.