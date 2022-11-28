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08:11, 28 ноября 2022Россия

Сбитый на тротуаре в Москве семилетний ребенок скончался

В Госавтоинспекции сообщили, что сбитый на тротуаре в Москве ребенок скончался

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

Скончался ребенок, которого автомобиль Kia сбил на тротуаре на северо-западе в Москве. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Несовершеннолетний скончался в карете скорой помощи. Telegram-канал «112» уточняет, что погиб ребенок семи лет. После аварии он находился в состоянии клинической смерти, врачам не удалось реанимировать ребенка.

Об аварии в столице стало известно вечером в воскресенье, 28 ноября. На улице Свободы в Тушино женщина за рулем Kia выехала на тротуар и сбила мать с двумя детьми.

Женщина скончалась на месте, еще двоих детей госпитализировали. Впоследствии один из несовершеннолетних скончался. В столичном Дептрансе сообщили, что россиянка за рулем авто не справилась с управлением, из-за чего выехала на тротуар.

Анастасия Шейкина
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