В Москве машина выехала на тротуар и сбила женщину с двумя детьми
В Москве водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале столичного Дептранса.
«На улице Свободы в районе дома 15/10 автомобиль не справился с управлением, выехал на тротуар, совершив наезд на пешеходов», — сказано в сообщении. Движение в районе ДТП затруднено.
Мать детей скончалась до приезда скорой помощи, уточняется в Telegram-канале 112. Десятимесячного младенца, который находился в коляске, экстренно госпитализировали. Двухлетний ребенок находится в состоянии критической смерти.
С девушкой, которая была за рулем автомобиля, работают полицейские.
Ранее водитель легковушки на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе в Москве.