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19:21, 27 ноября 2022Россия

В Москве машина выехала на тротуар и сбила женщину с двумя детьми

В Москве автомобилист не справился с управлением и сбил женщину с двумя детьми

В Москве водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале столичного Дептранса.

«На улице Свободы в районе дома 15/10 автомобиль не справился с управлением, выехал на тротуар, совершив наезд на пешеходов», — сказано в сообщении. Движение в районе ДТП затруднено.

Мать детей скончалась до приезда скорой помощи, уточняется в Telegram-канале 112. Десятимесячного младенца, который находился в коляске, экстренно госпитализировали. Двухлетний ребенок находится в состоянии критической смерти.

С девушкой, которая была за рулем автомобиля, работают полицейские.

Ранее водитель легковушки на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе в Москве.

Варвара Кошечкина
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