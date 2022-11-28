Участвующие в СВО российские морпехи рассказали о своем отношении к противнику

Морпехи 155-й бригады ТОФ назвали преступлением недооценивание противника

Морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ), участвующие в специальной военной операции на Украине, в беседе с «Лентой.ру» раскрыли подробности боев за Павловку, а также рассказали о своем отношении к противнику.

По словам морпехов, продолжающиеся на протяжении месяца дожди и туманы практически отменяют возможность стрельбы. Степи между Волновахой и Угледаром превратились в море грязи, где вязнут грузовики и гусеничная техника, а на ботинки солдат липнет по несколько килограммов грязи, усложняя нелегкие условия боев под Угледаром.

Танкисты бригады рассказали, что сопротивление противника в Павловке оказалось неожиданно упорным. Старшина 155-й бригады Иван отметил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) много талантливых командиров, и воевать они умеют. «Кто говорит, что наш враг слабый, — дурак», — заявил российский военный, назвав преступлением недооценивание противника.

За прошедшие дни подразделения ВСУ уже предприняли несколько осторожных попыток отбить Павловку, военные не исключают, что за этим может последовать мощное наступление. Морпехи признались, что бой за Павловку стал для них одной из самых сложных операций с самого начала боевых действий.

Ранее Министерство обороны России сообщило об отражении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении в направлении населенного пункта Павловка. В результате нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар украинским резервам.