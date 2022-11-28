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09:51, 28 ноября 2022Ценности

Бритни Спирс снялась голой в ванной и встревожила фанатов пошлым заявлением

Американская певица Бритни Спирс снялась голой и встревожила фанатов пошлым заявлением

Фото: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась обнаженной в ванной комнате. Соответствующую фотографию она разместила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке 40-летняя певица позирует, лежа в ванне. Она прикрыла голую грудь руками, а зону бикини — эмодзи в виде цветка. «Люблю сосать! Никогда не выкладываю профессиональные фото... Мне легко сосать! Продолжай аплодировать, сука!» — призналась Спирс в описании к снимку.

Фанатов удивило пошлое заявление знаменитости, и они обсудили его в комментариях. «Бритни любит внимание, но хорошо это или плохо? Ее всегда хвалили за развлечение публики, озорство или милость. Однако эти сумасшедшие фото и подписи выглядят как кризис. В любом случае это нездорово», «Почему никто не заботится о ней? Неужели у нее нет друзей, которые могли бы ей помочь?», «Будет очень грустно, если с ней что-то случится. При этом все, что делали поклонники, — продолжали поддерживать ее странное поведение. Она совсем сошла с ума», — встревожились они.

Ранее в ноябре Бритни Спирс также поделилась откровенными снимками. Она снялась в испачканной шелковой ночной сорочке бежевого цвета. На кадре видно, что сквозь ткань одежды просвечивает обнаженная грудь певицы.

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Карина Черных
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