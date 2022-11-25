Бритни Спирс снялась в грязной сорочке и взволновала фанатов

Певица Бритни Спирс поделать снимками в грязной ночной сорочке и взволновала фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс вновь поделилась откровенными снимками и взволновала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость снялась в шелковой ночной сорочке бежевого цвета. На кадре видно, что ткань одежды просвечивает обнаженную грудь певицы. Также для образа она подвела глаза черным карандашом, накрасила губы розовой помадой, а волосы распустила.

Поклонники обеспокоились фотосессией звезды, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Что происходит? Почему так много постов именно в этой ночной рубашке?», «Почему на ней грязная ночнушка? Я в замешательстве», «Все эти посты — это клич для привлечения внимания», «Грязное платье. Грязные волосы. Не порядок», «Умой лицо и помой наконец-то волосы. А еще лучше — переоденься», — высказывались они.

Ранее Спирс призналась в заболевании на видео с танцем в спущенных шортах. Она рассказала, что танцы помогают ей справиться с болезнью, которая вызвала повреждение нервов на правой стороне тела.