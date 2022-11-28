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20:25, 28 ноября 2022Путешествия

Любимая страна для отдыха росийских богачей сняла все ограничения на въезд

Посольство России: «Аэрофлот» может увеличить количество рейсов на Сейшелы в пиковый сезон

Фото: AJ / Unsplash

Сейшельские острова, которые считаются одним из любимых направлений для отдыха российских богачей, сняли все ограничения на въезд для туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные посольства России в стране.

Как уточнил источник агентства, с 1 декабря путешественники больше не обязаны предъявлять сертификаты о вакцинации или ПЦР-тест на COVID-19 для прибытия на Сейшелы. Однако туристам необходимо иметь при себе страховку, которая покрывает в том числе заболевание коронавирусом.

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Кроме того, издание уточняет, что «Аэрофлот» может увеличить количество рейсов из Москвы в Викторию, столицу островного государства, в пиковый сезон. В диппредставительстве добавили, что сейчас авиакомпания летает на Сейшелы дважды в неделю, хотя в 2021 году частота рейсов доходила до четырех в неделю.

Ранее в декабре директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов рассказал, что самыми популярными странами отдыха у состоятельных российских туристов считаются Мальдивы, ОАЭ и Сейшелы. Также популярностью у туристов, тратящих на отдых от 1,5 миллиона рублей, пользуются курорты Турции.

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Марк Успенский
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