Любимая страна для отдыха росийских богачей сняла все ограничения на въезд

Посольство России: «Аэрофлот» может увеличить количество рейсов на Сейшелы в пиковый сезон

Сейшельские острова, которые считаются одним из любимых направлений для отдыха российских богачей, сняли все ограничения на въезд для туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные посольства России в стране.

Как уточнил источник агентства, с 1 декабря путешественники больше не обязаны предъявлять сертификаты о вакцинации или ПЦР-тест на COVID-19 для прибытия на Сейшелы. Однако туристам необходимо иметь при себе страховку, которая покрывает в том числе заболевание коронавирусом.

Кроме того, издание уточняет, что «Аэрофлот» может увеличить количество рейсов из Москвы в Викторию, столицу островного государства, в пиковый сезон. В диппредставительстве добавили, что сейчас авиакомпания летает на Сейшелы дважды в неделю, хотя в 2021 году частота рейсов доходила до четырех в неделю.

Ранее в декабре директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов рассказал, что самыми популярными странами отдыха у состоятельных российских туристов считаются Мальдивы, ОАЭ и Сейшелы. Также популярностью у туристов, тратящих на отдых от 1,5 миллиона рублей, пользуются курорты Турции.