Раскрыты любимые страны для отдыха российских богачей

Состоятельные россияне предпочитают отдыхать на Мальдивах, Сейшелах и в ОАЭ

Среди любимых стран, в которых предпочитают отдыхать российские богачи, — Мальдивы, ОАЭ и Сейшелы. Информацию об этом в интервью изданию «Коммерсант» раскрыл директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

Также популярностью у туристов, тратящих на отдых от 1,5 миллиона рублей, пользуются курорты Турции. Здесь состоятельные соотечественники предпочитают проживать на виллах, цена которых составляет около четырех тысяч долларов (241,6 тысячи рублей) в сутки.

По словам гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, в 2022 году заметно изменился набор востребованных дорогих направлений: практически исчезли бронирования Греции, Италии и Кипра. Основными причинами специалист назвал усложнившуюся логистику и сложности с получением виз у россиян.

В свою очередь гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин обратил внимание, что на замену труднодоступным европейским направлениям приходят отечественные курорты. Популярностью у российских богачей пользуются туры на Алтай и в Минеральные Воды.

Ранее россиян предупредили о заканчивающихся местах в премиальных отелях Мальдив на новогодние праздники. Туроператоры сообщили, что большая часть заявок приходится на четырех- и пятизвездочные гостиницы, работающие по системе «все включено».