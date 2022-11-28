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16:56, 28 ноября 2022Интернет и СМИ

Популярная юмористка ответила на вопрос об уходе из шоу на ТНТ

Юмористка Мягкова заявила, что не покидала шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ
Ирина Мягкова

Ирина Мягкова. Кадр: OUTSIDE STAND UP / YouTube

Креативный продюсер и одна из участниц популярного проекта «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова ответила на вопрос подписчицы о том, действительно ли она ушла из шоу. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она сообщила, что не покидала программу.

«Ничего себе, я просто заболела, а меня уже выгнали», — с иронией заявила юмористка, отвечая на вопрос о том, действительно ли она ушла из проекта. Мягкова также задалась вопросом о том, откуда мог пойти подобный слух.

Помимо того, комикесса анонсировала съемки нового сезона программы в декабре.

Ранее Мягкова объяснила, почему в течение всего сезона участницы «Женского Stand Up» выступают в одной и той же одежде. По ее словам, это связано с особенностями телесъемки.

Перед этим продюсер шоу призналась, что переживает из-за того, что некоторые зрители критикуют ее внешность. Она заявила, что в прошлом могла плакать из-за подобных оскорбительных комментариев.

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Маргарита Щигарева
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