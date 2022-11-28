Россияне раскрыли планы на новогодние премии

Опрос «Работа.ру»: треть россиян ожидают новогоднюю премию

Почти половина россиян (48 процентов), ожидающих получить новогоднюю премию, не хотят сразу тратить праздничные выплаты и решили отложить их. Соответствующие планы раскрыли участники опроса сервиса «Работа.ру», результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие 4000 человек по всей России, из которых 36 процентов (более 1440 человек) заявили, что рассчитывают на выплату премий в этом году. Это на 7 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. При этом более трети респондентов (34 процента) из тех, кто ждет премии, выразили желание потратить ее только на личные нужды.

27 процентов опрошенных заявили о готовности израсходовать новогодние выплаты на развлечения в праздничные выходные, а 27 процентов — на подарки коллегам, друзьям и родственникам. Еще 16 процентов захотели приобрести за счет премии продукты на новогодний стол. Те, кто отметил графу «другое» (8 процентов), чаще всего указывали намерение потратить премию на путешествия, ремонт, учебу или выплату ипотеки.

Ранее FinExpertiza провела опрос, по итогам которого выяснилось, что россияне начали вести себя как во время карантинных ограничений и променяли культурный досуг на вредное потребление — сладости, алкоголь и табак. В компании объяснили, что подобная смена предпочтений происходит на фоне стресса и экономической неопределенности.