Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:00, 28 ноября 2022Экономика

Россияне раскрыли планы на новогодние премии

Опрос «Работа.ру»: треть россиян ожидают новогоднюю премию

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Почти половина россиян (48 процентов), ожидающих получить новогоднюю премию, не хотят сразу тратить праздничные выплаты и решили отложить их. Соответствующие планы раскрыли участники опроса сервиса «Работа.ру», результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие 4000 человек по всей России, из которых 36 процентов (более 1440 человек) заявили, что рассчитывают на выплату премий в этом году. Это на 7 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. При этом более трети респондентов (34 процента) из тех, кто ждет премии, выразили желание потратить ее только на личные нужды.

27 процентов опрошенных заявили о готовности израсходовать новогодние выплаты на развлечения в праздничные выходные, а 27 процентов — на подарки коллегам, друзьям и родственникам. Еще 16 процентов захотели приобрести за счет премии продукты на новогодний стол. Те, кто отметил графу «другое» (8 процентов), чаще всего указывали намерение потратить премию на путешествия, ремонт, учебу или выплату ипотеки.

Ранее FinExpertiza провела опрос, по итогам которого выяснилось, что россияне начали вести себя как во время карантинных ограничений и променяли культурный досуг на вредное потребление — сладости, алкоголь и табак. В компании объяснили, что подобная смена предпочтений происходит на фоне стресса и экономической неопределенности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Данил Дмитриев
Обсудить
Последние новости
В Германии заявили о подготовке США к конфликту с Россией на Украине
Задержанного сына губернатора Красноярского края выпустили под домашний арест
103-летняя женщина раскрыла главный секрет своего долголетия
Модель SSJ-New с российскими двигателями испытали
В России возник дефицит строителей
Россияне раскрыли планы на новогодние премии
Власти Энергодара оценили сообщения о планах России покинуть ЗАЭС
Захарова припомнила Кулебе его шутку из-за учащения случаев домашнего насилия
Названы российские меаполисы с самыми дешевыми новостройками
Российский депутат пойдет под суд за небрежное хранение оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.