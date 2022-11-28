Рита Ора раскритиковала двойные стандарты в сексуальной жизни женщин и мужчин

Певица Рита Ора пожаловалась на повышенное внимание к своей личной жизни, а не карьере

Британская поп-исполнительница Рита Ора, известная не только своими музыкальными хитами, но и многочисленными романами, пожаловалась на повышенное внимание к своей сексуальной жизни, а не к карьере. Об этом сообщает издание The Sun.

В пока не вышедшем интервью британскому журналисту Луи Теру на «Би-би-си 1» 32-летняя знаменитость раскритиковала двойные стандарты общества относительно личной жизни мужчин и женщин. Она заявила, что действительно «любит любовь». Однако ей не по душе, что окружающие предпочитают фокусироваться исключительно на ее романах и при этом совершенно забывают о ее работе.

По словам Оры, отношения — важная часть ее жизни, но карьера и музыка для нее всегда были на первом месте. Особенно певица возмущена фактом, что перипетии личной жизни мужчин не подвергаются столь пристальному вниманию. «Послушайте, мы — женщины. Мужчин не спрашивают: "О, у тебя было 100 подружек". Иногда это случается, но в большинстве случаев — нет. (...) Это часть мира, в котором мы живем», — отметила певица.

Ранее герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл посетовала на то, что женщин до старости стыдят за проявление сексуальности. При этом отношение к мужчинам, продолжила герцогиня, в обществе иное.