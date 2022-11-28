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15:06, 28 ноября 2022Россия

Мэр российского города подал в отставку

Мэр Ульяновска Вавилин подал в отставку в связи с переходом на работу в ОПК

Фото: Страница Дмитрия Вавилина во «ВКонтакте»

Мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин сообщил, что уходит со своего поста в связи с переходом на работу в оборонно-промышленном комплексе. Об этом он написал в Telegram.

«Перед российской промышленностью стоят большие задачи. Это программы по импортозамещению, увеличению гособоронзаказа. Решать их нужно максимально быстро, качественно и эффективно. Поэтому после раздумий все же принял предложение о работе в оборонно-промышленном комплексе», — подчеркнул Вавилин.

Он добавил, что подаст заявление в Ульяновскую Городскую Думу об отставке с поста главы города.

Ранее стало известно, что глава администрации Белгорода Антон Иванов подал заявление об отставке. «Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов», — сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Сергей Истомин
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