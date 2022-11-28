Россиянин сжег брата заживо во время ссоры

В Пензенской области мужчина во время ссоры сжег заживо брата, возбуждено дело об убийстве

В Пензенской области полицейские задержали 39-летнего жителя села Чемодановка по подозрению в убийстве брата. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Днем 27 ноября родственники собрались в доме на Комсомольской улице и устроили застолье. Во время распития алкоголя между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил полуторалитровую бутылку с бензином и облил брата, а затем поджег. От полученных ожогов тот скончался.

Подозреваемый сознался в совершении преступления. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

22 ноября сообщалось, что в Республике Башкортостан 38-летний житель Бирска заживо сжег 45-летнюю женщину-инвалида вместе с домом. По данным следствия, 19 ноября пьяный мужчина поссорился с хозяйкой квартиры на улице Мира. Он ушел из дома, но, когда вернулся, заметил, что дверь заперта. Женщина не хотела пускать обидчика обратно. Тогда он поджег штору на веранде и сбежал. Жертве не удалось выбраться из дома, и она скончалась. Известно, что ее соседи спаслись.