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17:18, 28 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин сжег брата заживо во время ссоры

В Пензенской области мужчина во время ссоры сжег заживо брата, возбуждено дело об убийстве

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

В Пензенской области полицейские задержали 39-летнего жителя села Чемодановка по подозрению в убийстве брата. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Днем 27 ноября родственники собрались в доме на Комсомольской улице и устроили застолье. Во время распития алкоголя между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил полуторалитровую бутылку с бензином и облил брата, а затем поджег. От полученных ожогов тот скончался.

Подозреваемый сознался в совершении преступления. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

22 ноября сообщалось, что в Республике Башкортостан 38-летний житель Бирска заживо сжег 45-летнюю женщину-инвалида вместе с домом. По данным следствия, 19 ноября пьяный мужчина поссорился с хозяйкой квартиры на улице Мира. Он ушел из дома, но, когда вернулся, заметил, что дверь заперта. Женщина не хотела пускать обидчика обратно. Тогда он поджег штору на веранде и сбежал. Жертве не удалось выбраться из дома, и она скончалась. Известно, что ее соседи спаслись.

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Любовь Ширижик
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