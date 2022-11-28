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14:29, 28 ноября 2022Экономика

Путин заявил о переориентации экономики России

Президент Путин заявил о кризисе международной торговли и переориентации экономики России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Международная торговля находится в кризисе, и Россия переориентирует экономику на новые рынки. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам главы государства, российская стороны ведет работу по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров Восток — Запад и Север — Юг.

В ходе XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Путин также отметил, что у двух стран широкие перспективы для сотрудничества в разных отраслях. По его словам, Россия остается одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву на переговоры с президентом России. Казахстанский лидер называл сотрудничество с Россией одним из приоритетов Казахстана.

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Варвара Кошечкина
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