Президент Казахстана Токаев прибыл с визитом в Москву на переговоры с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу руководителя республики.

«Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств. Кроме того, лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России», — говорится в сообщении.