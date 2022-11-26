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08:44, 26 ноября 2022Бывший СССР

Токаев назвал сотрудничество с Россией одним из приоритетов Казахстана

Президент Токаев заявил, что в фокусе политики Казахстана будут отношения с Россией и КНР
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии инаугурации назвал сотрудничество с Россией и КНР одним из приоритетов внешней политики государства. Его слова приводит ТАСС.

«В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами — Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям», — подчеркнул политик.

Токаев добавил, что Казахстан продолжит проводить сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, направленную на защиту национальных интересов страны.

Ранее действующий президент Казахстана победил на внеочередных выборах главы республики. Токаев набрал 81,31 процента голосов избирателей. Согласно окончательным данным комиссии, явка по стране составила 69,44 процента. 26 ноября состоялась процедура инаугурации, казахстанский лидер принял присягу и официально вступил в должность.

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Марина Совина
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