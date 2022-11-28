Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:37, 28 ноября 2022Россия

Финансист предупредил о риске переводов денег между своими счетами

Финансист Эткинд: мошенники могут украсть деньги, убедив перевести их на взломанный счет

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Телефонные мошенники могут украсть деньги, убедив человека перевести их на его же счет. Об этом предупредил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд в беседе с агентством «Прайм».

По словам финансиста, для этого злоумышленники «заражают» компьютер или телефон вирусом, с помощью которого получают данные одного из счетов через онлайн-банк. Обычно это делается посредством СМС-сообщения. После мошенники звонят будущей жертве, представляясь сотрудниками банка или полиции и убеждают перевести все деньги на тот самый взломанный счет. Если перевод осуществлен — их тут же снимают.

Сложность состоит в том, что сотрудникам Центробанка (ЦБ) и службам безопасности банков практически невозможно понять, что происходит противоправное действие, подчеркнул Эткинд, ведь человек сам переводит деньги между своими счетами.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2022 года мошенники украли рекордные объемы средств со счетов клиентов банков — почти четыре миллиарда рублей. Всего зафиксировано 229 757 инцидентов. В общей сложности объем средств, переведенных без согласия россиян, составил 3,973 миллиарда рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
ЕС изучит возможность снятия санкций с российского банка
Опубликовано видео уничтожения элитного пикапа ВСУ из пушки «Рапира»
Молодая актриса назвала москвичей наглыми
В Британии назвали условие для прекращения помощи Киеву со стороны Запада
Российские военные уничтожили наблюдательный пункт украинской армии
Гастроэнтеролог развеяла миф о пользе горячей пищи
Эксперт назвала главный минус секс-игрушек
Муж помог женщине избавиться от тела умершего во время секса любовника
Депутаты бундестага пожаловались на холод в кабинетах
Часть Сахалина осталась без света
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.