Финансист предупредил о риске переводов денег между своими счетами

Финансист Эткинд: мошенники могут украсть деньги, убедив перевести их на взломанный счет

Телефонные мошенники могут украсть деньги, убедив человека перевести их на его же счет. Об этом предупредил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд в беседе с агентством «Прайм».

По словам финансиста, для этого злоумышленники «заражают» компьютер или телефон вирусом, с помощью которого получают данные одного из счетов через онлайн-банк. Обычно это делается посредством СМС-сообщения. После мошенники звонят будущей жертве, представляясь сотрудниками банка или полиции и убеждают перевести все деньги на тот самый взломанный счет. Если перевод осуществлен — их тут же снимают.

Сложность состоит в том, что сотрудникам Центробанка (ЦБ) и службам безопасности банков практически невозможно понять, что происходит противоправное действие, подчеркнул Эткинд, ведь человек сам переводит деньги между своими счетами.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2022 года мошенники украли рекордные объемы средств со счетов клиентов банков — почти четыре миллиарда рублей. Всего зафиксировано 229 757 инцидентов. В общей сложности объем средств, переведенных без согласия россиян, составил 3,973 миллиарда рублей.