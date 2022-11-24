Мошенники похитили со счетов россиян рекордную сумму

ЦБ: в третьем квартале 2022 года мошенники похитили со счетов россиян почти 4 млрд рублей

В третьем квартале 2022 года мошенники украли рекордные объемы средств со счетов клиентов банков — почти четыре миллиарда рублей. Это следует из опубликованного Центробанком (ЦБ) «Обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств».

Всего зафиксировано 229 757 инцидентов. В общей сложности объем средств, переведенных без согласия россиян, составил 3,973 миллиарда рублей, уточняет регулятор. Средняя сумма похищенного составила 17,3 тысяч рублей.

При этом аферисты активизировались: в третьем квартале они похищали средства на 8,8 процентов чаще, чем вот втором. Значительная доля хищений проведена через сервисы дистанционного банковского обслуживания: на них приходится 69 процентов украденных средств. Кроме того, число номеров мобильных телефонов, с которых злоумышленники звонят россиянам, выросло в 35 раз до 176 тысяч.

Как отмечает «Коммерсантъ», это второй результат за всю историю. Больше было похищено только в четвертом квартале 2021 года — 4,5 миллиарда рублей.

Ранее россиян предупредили о краже денег при переводе между своими счетами. Злоумышленники сначала получают доступ к одному онлайн-банку через вирус или фишинг, затем стараются убедить жертву перевести туда как можно больше денег с других счетов, чтобы разом вывести средства, предупредили в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).