Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:57, 28 ноября 2022Россия

Охранник российской школы избил ученика за расистскую фразу и попал на видео

В школе Санкт-Петербурга охранник избил ученика с болевыми приемами за расистскую фразу

В Санкт-Петербурге охранник школы № 97 избил ученика с применением болевых приемов за расистскую фразу и попал на видео. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на рассказ матери пострадавшего.

По данным издания, инцидент в российской школе начался с того, что охранник ограничил свободу учениц — их он запер в раздевалке за то, что те якобы уронили вешалки. Сотрудник охранного предприятия отказывался выпускать заложниц до тех пор, пока те не приведут помещение в порядок. Вместе с ученицами в помещении оказался заперт и пострадавший.

По словам матери ученика, подросток пытался заставить охранника открыть дверь, бил в нее ногой, а когда это не подействовало, обозвал мужчину именем персонажа-гастарбайтера из Средней Азии из скетч-шоу «Наша Russia».

В итоге охранник ворвался в раздевалку и набросился на подростка. О какой-либо проверке по факту этого инцидента не сообщается.

Ранее стало известно, что в подмосковном округе Раменское охранник школы убил своего коллегу за пьянство.

Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В МИД России назвали извращением истины слова папы Римского о чеченцах и бурятах
Светлана Светличная вновь оказалась в психиатрической больнице
Посла России вызвали в МИД Канады
Диетолог назвал помогающие быстрее худеть продукты
Суд отказался возвращать Додона под домашний арест
ВКС России провели пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Россиянин засудил жену за заражение ВИЧ-инфекцией
В России оценили переданные Украине ЗРК Crotale
Скандальная телеведущая сообщила о покупке апартаментов
На Meta возложили многомиллионный штраф за утечку данных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.