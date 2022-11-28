Охранник российской школы избил ученика за расистскую фразу и попал на видео

В школе Санкт-Петербурга охранник избил ученика с болевыми приемами за расистскую фразу

В Санкт-Петербурге охранник школы № 97 избил ученика с применением болевых приемов за расистскую фразу и попал на видео. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на рассказ матери пострадавшего.

По данным издания, инцидент в российской школе начался с того, что охранник ограничил свободу учениц — их он запер в раздевалке за то, что те якобы уронили вешалки. Сотрудник охранного предприятия отказывался выпускать заложниц до тех пор, пока те не приведут помещение в порядок. Вместе с ученицами в помещении оказался заперт и пострадавший.

По словам матери ученика, подросток пытался заставить охранника открыть дверь, бил в нее ногой, а когда это не подействовало, обозвал мужчину именем персонажа-гастарбайтера из Средней Азии из скетч-шоу «Наша Russia».

В итоге охранник ворвался в раздевалку и набросился на подростка. О какой-либо проверке по факту этого инцидента не сообщается.

Ранее стало известно, что в подмосковном округе Раменское охранник школы убил своего коллегу за пьянство.