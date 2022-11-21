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16:13, 21 ноября 2022Силовые структуры

В подмосковной школе охранник с судимостью до смерти забил коллегу за пьянство

В подмосковном Раменском школьный охранник с судимостью до смерти избил выпившего коллегу

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В подмосковном округе Раменское охранник школы убил своего коллегу за пьянство. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, один из охранников заметил, что напарник выпивает на работе. Тогда он взял палку и избил оппонента, а затем заснул. Жертва успела выбежать на улицу, но впоследствии скончалась. Тело погибшего нашли в воскресенье утром.

На данный момент нападавший задержан. По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Отмечается, что подозреваемый был судим за кражу и разбой.

Ранее стало известно, что в Перми осудили на 21 год охранника, задушившего 12 лет назад начальника из-за денег.

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Екатерина Власова
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