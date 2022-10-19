Российского охранника осудили на 21 год за убийство начальника из-за спора

В Перми осудили на 21 год охранника, задушившего 12 лет назад начальника из-за денег

В Перми суд путем частичного сложения вновь назначенного наказания приговорил к 21 году лишения свободы 35-летнего охранника, который 12 лет назад убил своего 53-летнего начальника из-за спора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда на один миллион рублей.

По данным ведомства, в мае 2010 года у мужчины возникли денежные разногласия с директором охранного предприятия. Обвиняемый заранее вырыл яму в лесу и обманом привез туда оппонента, после чего задушил и закопал его.

Отмечается, что долгое время убитый числился пропавшим без вести. Только в мае 2022 года в следователи обнаружили в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района останки мужчины.

Известно, что в январе 2011 года охранник убил 24-летнюю сотрудницу того же предприятия, за что был осужден и в настоящий момент отбывает наказание.