WarGonzo опубликовал видео уничтожения элитного пикапа ВСУ из пушки «Рапира» под Авдеевкой

Проект WarGonzo опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения элитного пикапа Вооруженных сил Украины (ВСУ) из противотанковой пушки «Рапира».

Как отметил военкор, российские военные продолжают вести наступательные действия на авдеевском направлении, выжигая технику противника.

Артиллеристы подразделения интернациональной бригады «Пятнашка» точным залпом «Рапиры» сожгли элитный пикап ВСУ под Авдеевкой. Огонь традиционно корректировался с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее группировка «О» («Отважные») показала на видео массовый обстрел позиций ВСУ. Удар был нанесен по району сосредоточения боевой техники противника, концентрируемой ВСУ для попытки прорыва Сватово-Кременного оборонительного рубежа на лиманском направлении.