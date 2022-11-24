Группировка «О» показала на видео массовый обстрел позиций ВСУ из «Градов»

Группировка «Отважные» показала на видео массовый обстрел позиций ВСУ из РСЗО «Град»

Группировка «О» («Отважные») показала на видео массовый обстрел позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На кадрах видно, как командир батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» отдает приказ, после чего в отдалении начинают работать установки, одновременно запуская ракеты.

Поясняется, что в тот момент наносился удар по району сосредоточения боевой техники противника, концентрируемой ВСУ для попытки прорыва Сватово-Кременного оборонительного рубежа на лиманском направлении.

22 ноября подразделения «Отважных» нанесли удары по укрепленным районам ВСУ из тяжелой огнеметной системы залпового огня «Солнцепек». Тогда была предотвращена попытка контрнаступления украинских войск.