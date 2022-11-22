Группировка «О» ударила по ВСУ на лиманском направлении из «Солнцепеков»
Российская группировка «Отважные» нанесла удары по позициям ВСУ на лиманском направленииСюжетРакетные удары по Украине:
Подразделения российской группировки «Отважных» («О») нанесли удары по укрепленным районам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лиманском направлении. Видео появилось в Telegram-канале «Русской весны».
Отмечается, что удары были нанесены из огнеметной системы залпового огня «Солнцепек», таким образом предотвращены попытки контрнаступления ВСУ.
Ранее сообщалось о применении «Солнцепеков» на красно-лиманском направлении. Система залпового огня, находящаяся рядом с постройками сельского типа, выпустила несколько ракет по скоплению противника. По данным военкоров, внезапный удар огнеметных систем лишил ВСУ возможности продолжать боевые действия и сорвал их наступление.