Группировка «О» ударила по ВСУ на лиманском направлении из «Солнцепеков»

Российская группировка «Отважные» нанесла удары по позициям ВСУ на лиманском направлении

Подразделения российской группировки «Отважных» («О») нанесли удары по укрепленным районам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лиманском направлении. Видео появилось в Telegram-канале «Русской весны».

Отмечается, что удары были нанесены из огнеметной системы залпового огня «Солнцепек», таким образом предотвращены попытки контрнаступления ВСУ.

Ранее сообщалось о применении «Солнцепеков» на красно-лиманском направлении. Система залпового огня, находящаяся рядом с постройками сельского типа, выпустила несколько ракет по скоплению противника. По данным военкоров, внезапный удар огнеметных систем лишил ВСУ возможности продолжать боевые действия и сорвал их наступление.