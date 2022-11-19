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16:32, 19 ноября 2022Бывший СССР

Удар «Солнцепеков» по украинским военным показали на видео

Удар «Солнцепеков» по позициям ВСУ на красно-лиманском направлении попал на видео
СюжетРакетные удары по Украине:

Удар тяжелой огнеметной системы залпового огня «Солнцепек» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении показали на видео. Запись в субботу, 19 ноября, публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, как система залпового огня, находящаяся рядом с постройками сельского типа, выпускает несколько ракет по скоплению противника. По данным канала, внезапный удар огнеметных систем лишил ВСУ возможности продолжать боевые действия и сорвал их наступление.

Ранее сообщалось, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления ВСУ.

Владимир Седов
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