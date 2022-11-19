В Минобороны сообщили о поражении девяти пунктов управления ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении девяти пунктов управления ВСУ за сутки

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления Вооруженных сил Украны (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в субботу, 19 ноября, в Минобороны России.

В частности, объекты были ликвидированы в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Серебрянка, Водяное Донецкой народной республики (ДНР), Стельмаховка Луганской народной республики, а также Веселое, Новорайск Херсонской области.

Кроме того, известно об уничтожении 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живой силы и военной техники в 176 районах.

19 ноября глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск по всей линии фронта. По его словам, подразделения Народной милиции освобождают Артемовск, продвигаясь дом за домом.