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12:53, 28 ноября 2022Россия

Российские чиновники подарили полотенца матерям погибших в СВО солдат

В Курской области глава района подарил полотенца матерям погибших в СВО военнослужащих

Фото: Администрация Льговского района Курской области

Глава Льговского района Курской области Сергей Коростелев встретился с матерями военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции (СВО), и вручил им полотенца в качестве подарка. Соответствующий пост российский чиновник разместил на своей странице во «ВКонтакте».

«Накануне празднования Дня матери встретился с матерями погибших военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции», — написал Коростелев.

На опубликованных фото видны подарки, полученные матерями от главы района. В частности, там есть наборы полотенец и открытки.

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10 ноября 2022

Ранее президент России Владимир Путин обратился к матерям военнослужащих. По его словам, власти разделяют боль утраты с теми, кто потерял сыновей во время боевых действий.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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