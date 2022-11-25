Президент России Путин обратился к матерям военнослужащих

Президент России Владимир Путин обратился к матерям военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

«Для вас, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, День матери связан с чувством тревоги и заботы», — подчеркнул глава государства.

По словам президента России, власти разделяют боль утраты с теми, кто потерял сыновей во время боевых действий. «Сделаем все, что от нас зависит для того, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой», — добавил Путин.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин начал встречу с матерями солдат, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Уточняется, что встреча проводится в резиденции Путина в Ново-Огарево. Как анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на встрече не будет обсуждаться повестка дня. По его словам, у президента и матерей военнослужащих будет свободная дискуссия.