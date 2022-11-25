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12:43, 25 ноября 2022Россия

В Кремле высказались о темах беседы Путина с матерями солдат

Дмитрий Песков заявил, что на встрече Путина с матерями солдат не будет повестки дня

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На встрече президента России Владимира Путина с матерями солдат не будет обсуждаться повестка дня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, на встрече будет свободная дискуссия.

«Президент в течение часа начнет встречу с матерями военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции (...). Обстоятельный разговор без повестки дня, свободная беседа», — высказался о темах встречи пресс-секретарь российского лидера.

22 ноября «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента сообщали, что Путин проведет встречу с матерями российских военных, которая будет приурочена ко Дню матери. Эту информацию подтвердили в Кремле.

Впоследствии Песков сообщал, что 25 ноября на встрече с матерями будут обсуждаться темы, которые захотят поднять матери военнослужащих.

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Марк Леонов
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