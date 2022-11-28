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08:30, 28 ноября 2022Забота о себе

Пользователи рассказали об извлеченных из просмотра порно уроках

На Reddit рассказали об извлеченных из просмотра фильмов для взрослых уроках

Фото: Toru Hanai / Reuters

Пользователи Reddit признались, что благодаря просмотру порно научились правильному использованию собственного тела и разумному отношению к своим возможностям. Об извлеченных из просмотра фильмов для взрослых уроков они рассказали, отвечая на вопрос одного из читателей портала AskReddit.

Многие отметили, что были шокированы разнообразием не самого приятного для них контента, доступного на порносайтах.

Там есть фетиш буквально для каждого. Меня прям передернуло, когда я впервые навел курсор на «Категории»

PEEWUNпользователь Reddit

Другие рассказали, что смогли улучшить свою технику занятия сексом благодаря фильмам для взрослых.

Используй зад во время толчков. Не пихай девушку всем телом

gulcerensertпользователь Reddit

Некоторые отметили, что просмотр порно помог им лучше понять, как доставить удовольствие партнерше.

Я узнал, где находится клитор. Долгое время моей любимой категорией была «женская мастурбация», и я все внимательно изучил. Женщины, с которыми я был, включая мою нынешнюю девушку, действительно ценят это. Никаких сожалений

TheNullOfTheVoidпользователь Reddit
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Еще одним важным уроком оказалась способность трезво разделять происходящее на экране и реальный секс.

Не стоит сравнивать себя с актерами

Most-average-person пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit назвали свои главные открытия о сексе. Среди них они перечислили обязательное предварительное принятие душа, странные звуки, издаваемые телом, и важность особых движений.

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Никита Савин
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