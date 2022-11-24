В сети перечислили неочевидные правила секса

В Reddit назвали странные звуки и обязательное принятие душа главными открытиями о сексе

Пользователи форума Reddit назвали среди своих главных открытий о сексе обязательное предварительное принятие душа, странные звуки, издаваемые телом, и важность особых движений. Неочевидные правила секса перечислили в сети в ответ на вопрос одного из читателей раздела AskReddit.

Многие признали, что не подозревали о звуках, которые может издавать тело человека во время контакта с другим человеком.

В сексе много странных и смешных звуков hhgfryhjkoo пользователь Reddit

Комментаторы также указывают на то, что невозможно выучить технику, которая нравилась бы всем без исключения партнерам.

Все разные, вот как я отвечу на этот вопрос. Правда. Нет движения, техники, которые были бы эффективны для всех. Обращайте внимание на то, что работает с конкретным человеком, что нет, и учитесь giveuschannel83 пользователь Reddit

Тысячи голосов собрал комментарий, в котором описывалось вполне конкретное движение.

Тот факт, что нужно прижимать свой лобок к лобку партнерши, а не отрываться от него и снова прижиматься с каждой фрикцией. Клитор находится вверху вагины, так что, если прижиматься к женщине в этом районе, вы будете стимулировать его indieRuckus пользователь Reddit

Для массы подписчиков раздела важным открытием оказалось обязательное соблюдение личной гигиены.

Однажды девушка сказала, что у меня самый чистый член из всех, какие она видела, и это я запомнил навсегда kinsarc пользователь Reddit

Примите душ. Помойте руки. Почистите зубы. Подпилите ногти scootermcgee109 пользователь Reddit

Ранее на Reddit мужчины перечислили заставляющие их передумать заниматься сексом причины.