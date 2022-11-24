В сети перечислили неочевидные правила секса
Пользователи форума Reddit назвали среди своих главных открытий о сексе обязательное предварительное принятие душа, странные звуки, издаваемые телом, и важность особых движений. Неочевидные правила секса перечислили в сети в ответ на вопрос одного из читателей раздела AskReddit.
Многие признали, что не подозревали о звуках, которые может издавать тело человека во время контакта с другим человеком.
В сексе много странных и смешных звуков
Комментаторы также указывают на то, что невозможно выучить технику, которая нравилась бы всем без исключения партнерам.
Все разные, вот как я отвечу на этот вопрос. Правда. Нет движения, техники, которые были бы эффективны для всех. Обращайте внимание на то, что работает с конкретным человеком, что нет, и учитесь
Тысячи голосов собрал комментарий, в котором описывалось вполне конкретное движение.
Тот факт, что нужно прижимать свой лобок к лобку партнерши, а не отрываться от него и снова прижиматься с каждой фрикцией. Клитор находится вверху вагины, так что, если прижиматься к женщине в этом районе, вы будете стимулировать его
Для массы подписчиков раздела важным открытием оказалось обязательное соблюдение личной гигиены.
Однажды девушка сказала, что у меня самый чистый член из всех, какие она видела, и это я запомнил навсегда
Примите душ. Помойте руки. Почистите зубы. Подпилите ногти
Ранее на Reddit мужчины перечислили заставляющие их передумать заниматься сексом причины.