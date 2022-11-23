Мужчины назвали заставляющие их передумать заниматься сексом причины

Пользователи сети заявили, что детский плач и смех партнерши отбивают у них желание секса

На форуме Reddit мужчины заявили, что смех, неприятные запахи и детский плач отбивают у них желание секса. Заставляющие их передумать заниматься сексом причины пользователи сети назвали в ответ на соответствующий вопрос одного и подписчиков раздела AskReddit.

В комментариях многие признались, что их сбивают с сексуального настроя неожиданные звуки: детский плач, голоса родителей или неожиданный смех партнерши.

Недавно кто-то пришел в гости с ребенком. Я не знал о гостях, но услышал, как ребенок плачет на другой стороне дома, пока я занимался тем самым. У меня все упало и не поднималось несколько часов Spankety-wank пользователь Reddit

Может, я один такой, но это смех. Просто не могу. Ненавижу смех knifeandpintct420 пользователь Reddit

Других заставляет передумать заниматься любовью попытка партнерши поторопить их.

Ненавижу, когда говорят: «Давай уже быстрее, заканчивай». Спасибо, не надо, сегодня я выбываю из игры QuietusNoctis пользователь Reddit

Также посетители форума указали на то, что отбить сексуальное желание может неприятный запах.

Мерзкие запахи. Я бы хотел не обращать внимания, но обращаю. Поэтому обычно настаиваю на принятии душа до. Не знаю, как люди справлялись, когда мытье было менее распространено! cabalavatar пользователь Reddit

Ранее психотерапевт, специалист по сексуальным отношениям Памела Стивенсон Коннолли дала совет женщине, требующей от своего партнера повторного секса после достижения им оргазма. По ее словам, намеренная задержка эякуляции поможет усилить приятные ощущения во время секса.