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12:46, 28 ноября 2022Экономика

Британцы резко сократили потребление электричества

The Guardian: в ноябре британцы снизили потребление электричества на 10% к октябрю

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Британцы резко сократили потребление электричества — в ноябре спрос был минимум на 10 процентов ниже, чем в октябре, пишет The Guardian со ссылкой на двух крупнейших поставщиков электроэнергии E.ON и Telecom Plus.

E.ON с клиентской сетью в 5,6 миллиона абонентов зафиксировала двузначные показатели сокращения потребления в последние недели. По словам исполнительного директора компании Майкла Льюиса сообщил, его можно оценить в 10–15 процентов. Telecom Plus, чья «дочка» Utility Warehouse обслуживает 800 тысяч абонентов, тоже сообщила о спаде в 10 процентов.

Ее исполнительный директор Эндрю Линдси заявил, что в компании ожидают дальнейшего снижения спроса, так британцы стремятся сократить расходы на энергоресурсы. «Мы прогнозируем дальнейшее двузначное снижение потребления», — сказал Линдси. Вместе с тем в обеих компаниях отметили, что сравнительный анализ затруднен теплой погодой в октябре и ноябре.

Государственный секретарь Великобритании по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грант Шэппс заявил, что население страны прилагает огромные усилия по сокращению потребления, чтобы сэкономить деньги в то время, когда доходы домохозяйств ограничены.

Оператор единой британской энергосистемы National Grid ввела скидки на потребление электроэнергии в непиковые часы, чтобы снизить нагрузку на сеть, а правительство установило лимит на годовые счета домохозяйств за электричество на уровне 2,5 тысячи фунтов.

Ранее сообщалось, что в октябре Европа резко сократила потребление газа. Общий спрос на газ упал на 22 процента в годовом выражении — наибольший вклад внесли домохозяйства, а также коммерческие и малые промышленные потребители. В частности, из-за теплой погоды домохозяйствам не приходилось включать отопление.

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Софья Ермакова
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