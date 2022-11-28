Информация о предложении россиянкам рожать от президента оказалась недостоверной

Информация о внесенном в Госдуму Еленой Мизулиной законопроекте о рассылке генетического материала президента России оказалась недостоверной.

Первая публикация об акции «Ребенок от президента» появилась в блоге Марьяна Беленького в LiveJournal 5 октября 2014 года. При этом изначально пост не был связан с именем Мизулиной.

В публикациях, распространившихся позже в личных блогах пользователей соцсетей, говорится, что член Совета Федерации Елена Мизулина, до 2015 года работавшая в Государственной Думе, внесла в нижнюю палату парламента предложение, согласно которому каждая россиянка, пожелавшая родить от президента страны Владимира Путина, может получить по почте генетический материал главы государства и пройти процедуру ЭКО. В будущем рожденные дети составят военную и политическую элиту государства.

Авторы подавляющего большинства подобных сообщений не ссылаются на конкретные источники информации. Так, например, заметка американского издания Observer основана на публикации украинского портала Trust (в настоящий момент сайт недоступен, однако сохранилась архивная копия), который в свою очередь ссылается на неназванные российские СМИ и сообщает, что Мизулина выступила с подобным предложением на круглом столе, посвященном проблемам рождаемости.

В архиве Госдумы за 2014-2015 года подобного законопроекта нет. Кроме того, в октябре 2014 года Мизулина не зарегистрировала ни одной инициативы. В апреле был внесен в реестр законопроект парламентария «О статусе детей Великой Отечественной войны», следующий появился лишь в ноябре — он касался изменений в налоговом кодексе. На сайте Госдумы также нет упоминаний о круглом столе, посвященном проблемам в демографии в октябре 2014-го.

Информация о предложении Мизулиной отправлять генетический материал президента по почте получила распространение преимущественно в соцсетях, малоавторитетных изданиях и сатирических СМИ.