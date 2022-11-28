Пьяный россиянин на спор прострелил себе гениталии

Житель Севастополя прострелил себе гениталии после спора с другом

В Севастополе 41-летний мужчина прострелил себе гениталии после спора с другом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, двое жителей Севастополя, предварительно выпив водки, отправились в городской тир, чтобы потренироваться в стрельбе. В какой-то момент между пьяными россиянами завязался спор, сможет ли один из них выстрелить себе в гениталии. Согласившись на пари, мужчина взял выданное в тире оружие, направил в область паха и нажал на курок.

Пострадавшего госпитализировали. После операции мужчина самостоятельно покинул больницу, не дождавшись разрешения врачей. Как пишут авторы поста, россиянин чувствует себя хорошо.

Ранее в подмосковном Звенигороде 33-летний россиянин получил ранение половых органов, когда искал пропавшую дочь. Мужчине показалось, что он услышал голос девочки с территории одного из частных домов. Отец начал требовать показать ему ребенка, однако владелец участка открыл окно и выстрелил в незваного гостя.