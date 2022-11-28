Российские военные уничтожили наблюдательный пункт украинской армии

Экипаж установки «Акация» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на запорожском направлении

Экипаж российской самоходной артиллерийской установки «Акация» уничтожил на запорожском направлении наблюдательный пункт украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Как рассказал агентству командир артиллерийского подразделения Вооруженных сил (ВС) России, наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили разведывательные подразделения российской армии. Военные получили целеуказание и вышли на позиции. Разведка подтвердила поражение цели.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили в Запорожской области четыре склада с оружием группировки ВСУ «Запорожье». Склады в районе населенного пункта Разумовка содержали ракетно-артиллерийское вооружение.