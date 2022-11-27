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14:59, 27 ноября 2022Россия

ВС России уничтожили четыре склада группировки ВСУ «Запорожье»

Российские войска уничтожили четыре склада с оружием группировки ВСУ «Запорожье»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы России уничтожили в Запорожской области четыре склада с оружием группировки ВСУ «Запорожье», сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что склады содержали ракетно-артиллерийское вооружение. Они располагались в районе населенного пункта Разумовка.

Ранее в Минобороны также сообщили, что российские военные уничтожили в районе Днепропетровска склад боеприпасов ВСУ, где хранилось более 100 снарядов для американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Антон Похиляк
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