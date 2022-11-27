Российские войска уничтожили склад снарядов для HIMARS в районе Днепропетровска
Минобороны: в районе Днепропетровска уничтожен склад боеприпасов ВСУ со снарядами HIMARS
Российские военные уничтожили в районе Днепропетровска склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), где хранилось более 100 снарядов для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Кроме того, были обнаружены и ликвидированы семь тысяч иностранных крупнокалиберных снарядов.
Также в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска отразили контратаки ВСУ на донецком направлении.
26 ноября склад со снарядами HIMARS был уничтожен в Запорожской области в районе населенного пункта Кушугум.