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14:44, 27 ноября 2022Россия

Российские войска уничтожили склад снарядов для HIMARS в районе Днепропетровска

Минобороны: в районе Днепропетровска уничтожен склад боеприпасов ВСУ со снарядами HIMARS

Фото: Shutterstock

Российские военные уничтожили в районе Днепропетровска склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), где хранилось более 100 снарядов для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Кроме того, были обнаружены и ликвидированы семь тысяч иностранных крупнокалиберных снарядов.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска отразили контратаки ВСУ на донецком направлении.

26 ноября склад со снарядами HIMARS был уничтожен в Запорожской области в районе населенного пункта Кушугум.

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Варвара Кошечкина
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