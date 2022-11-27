Российские военные отразили контратаки ВСУ на донецком направлении

В Минобороны сообщили, что ВС РФ отразили контратаки ВСУ на донецком направлении

Российские военные отразили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в воскресенье, 27 ноября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили в боях в районе Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска до 70 украинских военнослужащих и девять единиц техники. Кроме того, были ликвидированы два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов противника.

