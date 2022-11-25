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14:44, 25 ноября 2022Россия

Минобороны cообщило о срыве контратаки ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны России заявило о срыве контратаки ВСУ на южно-донецком направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие сорвали попытки контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новодаровка Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Активными действиями обороняющихся войск и огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции», — заявили в российском военном ведомстве.

В результате было уничтожено более 50 украинских военных, два бронеавтомобиля и два пикапа.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 177 вертолетов, 2562 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6813 танков и других боевых бронированных машин, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7352 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Варвара Родикова
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