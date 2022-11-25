Минобороны рассказало о поражении ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России сообщило о поражении ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении российские войска нанесли огневое поражение ротной тактической группе Вооруженных сил Украины, сосредоточенной для наступления в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, ударами армейской авиации была сорвана атака украинских войск в направлении населенного пункта Чернопоповка ЛНР.

В Минобороны заявили, что потери ВСУ на краснолиманском направлении за минувшие сутки составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее стало известно, что российским войскам удалось отразить две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля, уточнили в оборонном ведомстве.

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