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14:42, 25 ноября 2022Россия

Российские войска отразили две атаки ВСУ на купянском направлении

Минобороны отчиталось об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российским войскам удалось отразить две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в пятницу, 25 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что атаки украинских войск были предприняты в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики.

«Огнем артиллерии и активными действиями российских войск противник был остановлен и отброшен на исходные позиции», — объяснили в министерстве.

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В результате отражения атак было уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, три боевые машины пехоты, а также четыре бронеавтомобиля.

Ранее Минобороны сообщило об отражении украинских войск на южно-донецком направлении в направлении населенного пункта Павловка. В результате нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар резервам ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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