Российские войска отразили две атаки ВСУ на купянском направлении

Минобороны отчиталось об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении

Российским войскам удалось отразить две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в пятницу, 25 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что атаки украинских войск были предприняты в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики.

«Огнем артиллерии и активными действиями российских войск противник был остановлен и отброшен на исходные позиции», — объяснили в министерстве.

В результате отражения атак было уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, три боевые машины пехоты, а также четыре бронеавтомобиля.

Ранее Минобороны сообщило об отражении украинских войск на южно-донецком направлении в направлении населенного пункта Павловка. В результате нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар резервам ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).