Российские войска отразили две атаки ВСУ на купянском направлении
Российским войскам удалось отразить две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в пятницу, 25 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что атаки украинских войск были предприняты в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики.
«Огнем артиллерии и активными действиями российских войск противник был остановлен и отброшен на исходные позиции», — объяснили в министерстве.
В результате отражения атак было уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, три боевые машины пехоты, а также четыре бронеавтомобиля.
Ранее Минобороны сообщило об отражении украинских войск на южно-донецком направлении в направлении населенного пункта Павловка. В результате нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар резервам ВСУ.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).