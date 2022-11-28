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15:44, 28 ноября 2022Силовые структуры

Росгвардия сорвала попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Росгвардия сообщила о срыве попытки переправиться к плацдарму ВС РФ на левом берегу Днепра

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Артиллерия Росгвардии сорвала очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться на левый берег Днепра и Каховского водохранилища. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Российские военнослужащие поразили десять пунктов временной дислокации подразделений украинских военных, также уничтожены склады с боеприпасами и стоянки для лодок, на которых противник планировал совершить переправу.

Огнем артиллерии за неделю поражены 120 целей, выполнены около тысячи огневых и тактических задач. Помимо этого, росгвардейцы пресекли деятельность двух операторов беспилотных летательных аппаратов.

26 ноября сообщалось, что артиллерийские подразделения Росгвардии нанесли огневое поражение по 71 району скопления живой силы, 43 наблюдательным пунктам, семи позициям артиллерии ВСУ, а также двум стоянкам лодок, которые противник намеревался использовать для переброски десанта на левый берег Днепра.

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Любовь Ширижик
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