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04:55, 28 ноября 2022Россия

Часть Сахалина осталась без света

Часть Сахалина осталась без электричества из-за аварии на главном паропроводе ТЭЦ-1

Фото: Unsplash

На Южно-Сахалинской тепловой электростанции (ТЭЦ-1) произошло аварийное отключение из-за повреждения главного паропровода, в результате часть потребителей осталась без электричества. Об этом сообщает министерство энергетики Сахалинской области в Telegram-канале.

Аварийное отключение света произошел в понедельник, 28 ноября, в 6:58 утра по местному времени (22:58 по Москве). Как рассказали РИА Новости в ПАО «Сахалинэнерго», ограничения коснулись части потребителей на юге острова.

Заместитель председателя правительства области Олег Попов и министр энергетики региона Игорь Бутовский на экстренном заседании доложили губернатору Валерию Лимаренко, что перебои со светом испытывали жители девяти районов острова, энергоснабжение восстановили в районе 11.00 по местному времени (3:00 по Москве), сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

19 ноября на Сахалине часть жилого дома обрушилась в результате взрыва газа. Погибли 10 человек, среди которых четыре ребенка. Предварительной причиной происшествия специалисты назвали неправильное хранение 20-литрового газового баллона. Дом не газифицирован, а взрывоопасный объект был размещен на балконе и, возможно, подключен к плите.

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Марина Совина
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