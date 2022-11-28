В Москве школьница скатилась с горки и умерла на следующий день

В Москве школьница травмировала запястье на горке и погибла от сердечной недостаточности

В Москве школьница погибла на следующий день после того, как скатилась с горки. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, во время катания с горки ученица седьмого класса травмировала запястье. Ей стало плохо в квартире на улице Маршала Захарова в ночь на понедельник, 28 ноября.

Предварительно, причиной смерти ребенка стала острая сердечная недостаточность. Уточняется также, что семиклассница была инвалидом по зрению.

Ранее в Иркутской области два человека — 56-летний мужчина и 14-летний подросток — решили покататься на коньках и погибли. Друг погибшего школьника рассказал, что подросток катался вместе со знакомым на коньках и провалился под лед.