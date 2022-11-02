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10:40, 2 ноября 2022Россия

Двое россиян решили покататься на коньках и погибли

В Иркутской области мужчина и подросток погибли во время катания на коньках по водоему

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области

В Иркутской области два человека решили покататься на коньках и погибли. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел в Ангарске. Погибли 56-летний мужчина и 14-летний подросток. Друг погибшего школьника рассказал, что подросток катался вместе со знакомым на коньках и провалился под лед. Водолазы достали тела погибших из водоема.

Сотрудники российских правоохранительных органов начали доследственную проверку.

Ранее в Астраханской области во время купания в реке утонули двое детей шести и восьми лет. Они отпросились у бабушки поиграть в поселке Ямное Володарского района, их мать в это время работала.

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Анастасия Шейкина
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