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05:00, 28 ноября 2022Забота о себе

Эксперт назвала главный минус секс-игрушек

Секс-коуч Джорджия Грейс предупредила, что секс-игрушки вызывают зависимость

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Секс-коуч Джорджия Грейс назвала главный минус использования секс-игрушек. Об этом сообщает Mamamia.

По словам эксперта, людям проще всего довести себя до оргазма самостоятельно. «Вы знаете, как вызвать возбуждение в своем теле, и можете контролировать, где и как вы прикасаетесь к себе» — говорит Грейс. Этим объясняется и популярность секс-игрушек.

Единственный минус секс-игрушек заключается в том, что самоудовлетворение вызывает зависимость, предупредила коуч. «Люди не ходят на работу, не едят пищу, не пьют воду, не встречаются с друзьями и не делают всего того, что им необходимо, чтобы быть полноценным человеком», — объясняет она.

В то же время, по ее мнению, секс-игрушки не влияют на чувствительность половых органов и сексуальную жизнь. Грейс добавила, что пока мастурбация с использованием секс-игрушек доставляет удовольствие и приносит удовлетворение, даже заниматься ей каждый день — это здоровая сексуальная практика.

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Грейс также заявила, что, постоянно мастурбируя одним и тем же образом, тело знакомится с определенным типом сексуальной стимуляции и начинает его ожидать. «Поэтому я задаю своим клиентам домашнее задание, согласно которому они могут держать игрушку другой рукой, или стоять, или провести несколько сеансов без нее и использовать свои руки», — рассказывает секс-коуч. Эксперт добавила, что во время мастурбации следует концентрироваться на ощущениях и удовольствии, а не конечном результате.

Ранее врач-гинеколог Дарья Шишкина предупредила женщин об опасности мастурбации овощами и фруктами. Она напомнила, что мастурбация секс-игрушками безопаснее, чем подручными предметами.

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Алиса Удовик
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