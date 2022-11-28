Глава российского поселка обварился кипятком и попал в больницу

Глава Шерегеша Швайгерт обварился кипятком в администрации поселка и попал в реанимацию

Глава курортного поселка Шерегеш Вадим Швайгерт попал в больницу после того, как попытался устранить прорыв трубы горячего водоснабжения в здании администрации. Об этом сообщил NGS42.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник портала пояснил, что инцидент произошел на улице Гагарина. Глава российского поселка самостоятельно попытался ликвидировать коммунальную аварию, однако получил многочисленные ожоги. Швайгерта доставили в отделение реанимации, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В обстоятельствах происшествия начали разбираться представители силовых ведомств. Как отмечается, дом, где располагается администрация, обслуживала ООО «Шерегеш-Сервис».

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Журавлев попал в аварию на Кутузовском проспекте в Москве. Он получил перелом ключицы и был госпитализирован.