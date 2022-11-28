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01:54, 28 ноября 2022Россия

Россиян предупредили о штрафе за определенный вид зимних шин

Юрист Редин заявил, что установка одновременно разных вариантов зимних шин грозит штрафом

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

С началом холодов автомобилисты сменили летние шины на зимние. Однако за использование неправильной резины водителя могут оштрафовать. Об этом предупредил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин в беседе с агентством «Прайм».

Юрист напомнил, что на авто нельзя устанавливать одновременно разные варианты шин, комбинировать шипованную и нешипованную резину. Также нельзя использовать слишком изношенные шины. Нарушение грозит штрафом по статье 12.5 КоАП — 500 рублей за управлением машиной с неисправностями, заявил Редин.

Помимо этого, зимняя резина должна иметь международную маркировку «M+S», «M&S» или «M S» — надпись расшифровывается как «mud + snow», что в переводится с английского, как «грязь + снег».

26 ноября ГИБДД сообщила о начале тотальных проверок на дорогах для выявления водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом виде. Профилактические мероприятия пройдут в Ставропольском и Хабаровском краях, Рязанской, Самарской, Иркутской, Омской, Тульской и Тверской областях, а также в Москве и Кирове.

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Юлия Мискевич
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